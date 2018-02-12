فريق التحدى يفوز على فريق ادوانا ستارز الغانى .





بنغازى 12فبراير 2018م (وال )-حقق فريق التحدى فوزا صعبا ومستحقا على

فريق ادوانا ستارز الغانى بهدف لصفر فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء

يوم أمس الاحد بملعب بيتروسبورت بالقاهرة ضمن ذهاب الدور التمهيدى لدورى

ابطال افريقيا لكرة القدم .

فوز التحدى جاء بعد مرور 36 دقيقة من صافرة بداية المباراة عن

طريق اللاعب محمود على بعد كرة اطلقها على نحو مفاجىء اللاعب محمد

المنصورى لتصطدم بالعارضة ليعيدها اللاعب عامر التاورغى لكن العارضة عادت

لتتعاطف مع الفريق الغانى لكن المحاولة الثالثة كانت تابثة حين نجح

اللاعب محمود على فى جعل الكرة تستقر داخل الشباك الغانية لتعلن عن تقدم

فريق التحدى بهدف حتى نهاية دقائق الشوط الأول.

وخلال دقائق الشوط الثانى واصل ممثل الكرة الليبية حفاظه على نتيجة

المباراة وكاد ان يعزز فوزه باضافة هدف ثان اثر هجمة سريعة مرتدة عن طريق

اللاعب محمود الرملى الذى نجح فى مراوغة حارس المرمى لكن كرته اصطدمت

بالقائم الايمن لمرمى الفريق الغانى الذى فرض سيطرة وتفوق ميدانى فى اغلب

فترات الشوط الثانى وضغط على مرمى التحدى وهدد مرماه فى اكثر من محاولة

قابله تراجع واضح من جانب فريق التحدى الذى تكتل امام منطقة مرماه ولعب

حارس المرمى فتحى الطلحى دورا بارزا فى أنقاذ مرمى فريقه من اكثر من هدف

محقق لينجح التحدى فى حسم لقاء الذهاب الاول لصالحه بهدف لصفر وهو فوز

معنوى ثمين وهام فى انتظار لقاء العودة الحاسم الذى سيدور يوم 21 فبراير

الجارى.

انتصار فريق التحدى هو الانتصار التاسع تواليا محليا وافريقيا ليواصل

سلسلة انتصاراته المتتالية هذا الموسم على الواجهتين المحلية والافريقية

دون خسارة وهو الانتصار الاول بملاعب افريقيا منذ اكثر من اربعين عاما

والانتصار الثانى افريقيا حيث كان اول فوز افريقى للفهود فى ملاعب

مسابقات الاندية الافريقية عام 1978 عندما فاز فى لقاء الذهاب الاول

ببنغازى على فريق ميدربابور الاثيوبى بثلاثة اهداف لهدف ثم خسر فى لقاء

العودة باديس ابابا ليتأهل بفارق الاهداف الى الدور الثانى .

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