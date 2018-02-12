إدارة الخدمات الصحية طرابلس مكتب الرعاية الصحية الأولية ومكتب الصحة ببلدية سوق الجمعة تعقد اجتماع .



طرابلس 12 فبراير 2018 ( وال )- عقد بقاعة الإجتماعات ببلدية سوق الجمعة

امس الأحد اجتماعاً ضم كلاً من إدارة الخدمات الصحية طرابلس مكتب

الرعاية الصحية الأولية ومكتب الصحة بالبلدية ومكتب الخدمة الإجتماعية

ومكتب الدعم النفسي بمراقبة تعليم سوق الجمعة ومشرفي الصحة المدرسية

بالمرافق الصحية بالبلدية التي تقدم خدمات الصحة المدرسية .

هذا ويهدف الإجتماع الذى حضره عضو المجلس البلدي د.خالد المغبوب إلى

مناقشة ووضع آلية لحملة التطعيمات التي تستهدف فئة طلاب المرحلة الثالثة

إعدادي خلال العطلة المدرسية الحالية وتفعيل برنامج حملة الصحة المدرسية

بعد العطلة النصف سنوية للعام 2018م والتي ستكون بداخل المدارس الواقعة

داخل الحدود الإدارية لبلدية سوق الجمعة .

كما تم الاتفاق على تقسيم المدارس على المرافق الصحية التي تقدم خدمات

الصحة المدرسية حتى لا يحدث ازدحام وفوضى في بعض المرافق الصحية ، وذلك

بالتنسيق مع مراقبة التعليم بسوق الجمعة.

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