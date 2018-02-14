مصرف التنمية ينظم مؤتمر علمي حول ازمة السيولة في ليبيا .

طرابلس 12 فبراير 2018 (وال) - ينظم مصرف التنمية برعاية اتحاد المصارف المغاربية وعدد من المصارف والمؤسسات المالية في ليبيا مؤتمرا علميا حول ازمة السيولة في ليبيا التحديات والحلول .

وذكر مصدر اعلامي من اللجنة المنظمة ان المؤتمر سيعقد خلال يومي 13 و14 من الشهر الجاري بتونس بمشاركة خبراء من مصرف ليبيا المركزي وعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من المهتمين .

واضاف ستقدم عدد من الاوراق والبحوث حول الاساليب والطرق لايجاد مخرجات لمشكلة انعدام السيولة والاستفادة من التجارب السابقة في مثل هذه الحالات .

كما سيتم التطرق الى مسؤوليات الدولة وكذلك القطاع الخاص ودورهما في الخروج من هذه الازمة.

كما سيناقش المؤتمر الجوانب القانونية من حيث حقوق وواجبات المصرف والمودع .

(وال)