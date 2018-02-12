الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل نشر بيانات أمريكية.





لندن 12 فبراير 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع

هبوط الدولار عقب موجة صعود في الأسبوع الماضي في الوقت الذي يترقب فيه

المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من

الأسبوع لاستشفاف إشارات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1323.63 دولار للأوقية

بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وفي الأسبوع الماضي نزل المعدن الأصفر

1.2 بالمئة مسجلا خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1325.60 دولار

للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست

عملات، 0.38 بالمئة إلى 90.096. وفي الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر 1.4

بالمئة مع فرار المستثمرين لأصول أكثر أمنا في ظل تهاوي الأسواق في

الأسهم العالمية.

وتصدر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الأربعاء وستعطي مؤشرا

أوضح عن وتيرة التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة. وكانت مخاوف من زيادة

معدل التضخم أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

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