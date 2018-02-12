قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدتي العيسوية وحزما في القدس المحتلة.





القدس المحتلة 12 فبراير2018 (وال) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

كافة مداخل بلدتي حزما شمال شرق القدس، والعيسوية وسط المدينة، في إطار

سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد سكان البلدتين.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ، إن قوات الاحتلال أغلقت الليلة

الماضية، المدخل الشرقي لبلدة العيسوية أمام حركة المرور بالاتجاهين،

وبالتالي أصبحت مداخل العيسوية مغلقة بالكامل.

في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال بلدة حزما ببوابة حديدة ضخمة، بعد

أن أغلقت قبل أيام كافة مداخل البلدة الرئيسية والفرعية بالسواتر

الترابية.

يذكر أن بلدتي العيسوية وحزما تشهدان مواجهات مع قوات الاحتلال

الإسرائيلي، بشكل متواصل ومستمر منذ شهور.

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