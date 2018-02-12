دراسة : كثيرون يتناولون "الآيبوبروفين" بجرعات عالية خطيرة.





واشنطن 12 فبراير 2018 ( وال ) - كشفت دراسة أمريكية أن كثيرا من

البالغين الذين يستخدمون الآيبوبروفين وأشكالا أخرى مما يعرف بمضادات

الالتهاب اللاستيرويدية يتعاطون كميات أكبر من اللازم، مما يزيد خطر

تعرضهم لآثار جانبية خطيرة مثل النزيف الداخلي والأزمات القلبية.

وأظهرت الدراسة أن نحو 15 في المئة من البالغين الذين يتعاطون

الآيبوبروفين في أدوية مثل (موترين وأدفيل) أو أنواع أخرى من العقاقير

اللاستيرويدية مثل الأسبرين والنابروكسين مثل دواء (أليف) والسليكوكسيب

(سيليبركس) وميلوكسيكام (موبيك) والدايكلوفناك (فولتارين) يتخطون أقصى

جرعة يومية موصى بها من هذه العقاقير.

وقال "ديفيد كوفمان" من جامعة بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة

"العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب تعد من أكثر الأدوية شائعة

الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم".

وأضاف "كوفمان" في رسالة بالبريد الإلكتروني "قد يكون لهذه الأدوية

آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية

وكثيرا ما يتم تناولها دون إشراف طبي لأن كثيرا منها متاح للبيع دون وصفة

طبية".

وقال "ليفر فوخت" من المركز الأكاديمي الطبي بجامعة أمستردام بهولندا

إن الأطباء قد ينصحون بتناول هذه العقاقير بسبب مشاكل بالعضلات أو أسباب

أخرى لكنها لا تلائم كثيرا من الأسباب التي تدفع المرضى لشرائها من

الصيدليات.

وأضاف "فوخت" الذي لم يشارك في الدراسة، في رسالة بالبريد الإلكتروني

"في رأيي لا يجب أن تكون هذه العقاقير متاحة دون وصفة طبية بسبب كل

آثارها الضارة".



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