فريق التحدي يفوز على فريق أدوانا ستارز الغاني بهدف وحيد.





طرابلس 11 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق التحدي ممثل ليبيا في دوري أندية

أبطال أفريقيا على فريق أدوانا ستارز الغاني بنتيجة هدف دون مقابل في

المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد بملعب بتروسبورت بالقاهرة.

سجل هدف فريق التحدي الوحيد "علي محمود" في الدقيقة 36 من زمن الشوط

الأول، وقد أضاع التحدي خلال زمن الشوط الأول فرصتين كانتا كفيلتين

بتعزيز حظوظ الفريق قبل مباراة الإياب التي ستقام في غانا في الـ21 من

شهر فبراير الجاري.

في المقابل حاول الفريق الغاني تعديل النتيجة ولاحت له العديد من

الفرص التي تصدى لها بكل اقتدار حارس مرمى التحدي "الطلحي" الذي حرم

الفريق الغاني من التسجيل رغم الهفوات الكبيرة في خط الوسط وخط الدفاع.

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