أهلي طرابلس يفوز بسباعية على فريق الطموح في بطولة كأس ليبيا.





طرابلس 11 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق أهلي طرابلس اليوم الأحد على فريق

الطموح (درجة ثانية) بسباعية نظيفة، ليتأهل إلى دور الــ 32 من بطولة كأس

ليبيا.

وأحرز لاعب الأهلي زكريا الهريش أربعة أهداف ، ثم هدفين لصالح الطاهر

وهدف للمدافع محمود والي، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب مصراتة.

يذكر أن الفرق التي ضمنت التأهل إلى الدور الـ 32 هي : أهلي طرابلس

والتعاون والنجمة والهلال وأهلي بنغازي والمدينة والشروق والنصر زليتن

والملعب الليبي والخمس وشباب الجبل والاتحاد المصراتي والمجد والمحلة

ورفيق والوحدة والترسانة ونجوم اجدابيا والأندلس ونجوم بنغازي واليرموك

وأمل ترهونة والاتحاد والجمارك والصداقة وأبوسليم والشط وأبي الأشهر

ودارنس والأخضر.

..(وال)...