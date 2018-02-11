رئيس المجلس الرئاسي يتعهد بتطوير قطاع الصيد البحري الليبي.







طرابلس 11 فبرير 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج، اليوم الأحد، بمقر المجلس بطرابلس، رئيس النقابة

العامة لصيادي الأسماك والإسفنج وعدد من أعضاء النقابة.

وعرض رئيس وأعضاء النقابة على رئيس المجلس الرئاسي مطالب الصيادين بشأن

تحسين ظروف عملهم وتأهيل مرافئ وموانئ الصيد البحري وإقامة برامج تدريبية

على التقنيات الحديثة في الصيد ودعم الهيئة العامة للثروة البحرية.

وأكد السراج خلال اللقاء الأهمية البالغة لقطاع الصيد البحري باعتباره

مصدراً من مصادرا من مصادر الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة الاهتمام

بتنميته وتطويره، وحماية الثروة البحرية في نطاق المياه الإقليمية

الليبية.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي تعليماته لتنفيذ مطالب الصيادين العاجلة وتعهد

بالعمل على تنظيم قطاع الصيد البحري وتأهيل مرافئ وموانئ الصيد، وتحسين

ظروف عمل الصيادين وتدريبهم وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني

المتواصلة لتوفير الامكانيات اللازمة لخفر السواحل الليبية ليؤدي عمله

بكفاءة في عمليات الضبط ومواجهة الاختراقات في المياه الإقليمية الليبية.



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