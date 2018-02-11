رئيس المجلس الرئاسي يبحث تفعيل مكاتب الاستخبارات العسكرية في المنطقتين الغربية والجنوبية.







طرابلس 11 فبراير 2018 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، اليوم الأحد، بمقر

القيادة بطرابلس مع مدير إدارة الاستخبارات العسكرية.

وبحث الاجتماع سبل تفعيل إدارات ومكاتب المنطقتين الغربية والجنوبية،

وتفعيل المنافذ الحدودية، وآليات العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتم خلال الاجتماع - الذي حضره معاون مدير الادارة وعدد من ضباط

الإستخبارات العسكرية - الاتفاق على إعداد برامج تدريبية لمنتسبي إدارة

الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة بفروعها المختلفة.



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