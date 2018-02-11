انطلاق الدورة التدريبية الأولى للقانونيين وأعضاء وموظفي الإدارات الرقابية بمقر المعهد العالي للقضاء بطرابلس .





طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) -بدأت بمقر المعهد العالي للقضاء

بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية الأولي

لأعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية بفروعها والقانونيين بالإدارات

العامة الرقابية .

وحضر فعاليات افتتاح الدورة التي ينظمها ويشرف عليها مكتب التدريب

والتعاون الدولي بالهيئة السادة وكيل الهيئة ومدير عام المعهد العالي

للقضاء ومدير إدارة التحقيق بالهيئة ومدير مكتب التدريب والتعاون الدولي

، وأعضاء اللجنة العليا للتدريب بالهيئة ومدير إدارة التأهيل بالمعهد

العالي للقضاء .

وافتتحت الدورة بكلمة مدير عام المعهد العالي للقضاء الذي بدوره رحب

بالحضور وتطرق إلي أهمية الدورة للمشاركين خاصة بعد التعديل في قانون

الرقابة التي أعطيت لها اختصاصات النيابة العامة وضرورة الاستفادة

القانونية من التطور اليومي ومتابعة ما يحصل من اختراقات في النظم .

وأكد في كلمته بان هذه الدورة التي يشارك فيها أساتذة متخصصين ثم فيها

الاتفاق على إعطاء مواد دراسية معينة تهم التحقيق وكيفية التصرف بالإضافة

إلى تقديم مادة الصياغة القانونية وطريقة الإلمام بالواقعة وفهمها ومعرفة

النص القانوني بحيث يتم التصرف السليم .

وأوضح أن العملية التعليمية تتطلب أساسيات هامة منها التحصيل العلمي

والمهارة والسلوك الشخصي للطالب ،كما سيتم دارسة النظام المالي للدولة

وعرض بعض الوقائع الإدارية التي قد ترتكب وضرورة الإلمام وأخد فكرة عن

قانون الوظيفية العامة سيمنح المشارك شهادة تخصصية بها التقدير العام .

بدوره أكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية على أهمية التعاون المشترك

والاستفادة العلمية من الخبرات القانونية بالمعهد للرفع من كفاءة الموظف

الذي نعول عليه كثيرا في محاربة الفساد الإداري. مبديا استعداده لتقديم

أي تعاون من شأنه أن يثري الدورة .

من جهته شدد مدير إدارة التأهيل بالمعهد العالي للقضاء على ضرورة تبادل

وجهات النظر بالدورة حتى تعم الفائدة الجميع خدمة للصالح العام، كما أوضح

نقاط هامة عن برنامج الدورة منها الزمن المخصص لها سبعة وخمسون يوماً

بمعدل محاضرتين تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الثانية ظهرا.



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