الجامعة العربية تدعو إلى إتمام عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم .



القاهرة 11 فبراير 2018 ( وال ) - دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة

تنفيذ بنود الاتفاق الذي سبق وان تم التوصل اليه بين المجلس المحلي

لمدينة تاورغاء والمجلس البلدي في مصراته .

وطالب المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية " محمود عفيفي "

برفع كافة العراقيل التي تقف أمام عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم وتأمين

احتياجاتهم الإنسانية عبر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متكامل .

ورحب المتحدث الرسمي في هذا الصدد بالتزام المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني بتقديم كل الدعم اللازم لاتفاق المصالحة وتسيير عملية

تنفيذه ، مطالبا كافة الأطراف المعنية بالوقوف إلى جانب هذا الجهد وتغليب

الروح الوطنية لوضع حد لمعاناة النازحين وتأمين عودتهم الآمنة إلى

منازلهم في تاورغاء .



...( وال ) ...