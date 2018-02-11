الجامعة العربية تدعو إلى إتمام عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم .الأحد ، 11-02-2018 - 16:44:00

الجامعة العربية تدعو إلى إتمام عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم .
القاهرة 11 فبراير 2018 ( وال ) - دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة
تنفيذ بنود الاتفاق الذي سبق وان تم التوصل اليه بين المجلس المحلي
لمدينة تاورغاء والمجلس البلدي في مصراته .
وطالب المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية " محمود عفيفي "
برفع كافة العراقيل التي تقف أمام عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم وتأمين
احتياجاتهم الإنسانية عبر تنفيذ بنود الاتفاق بشكل متكامل .
ورحب المتحدث الرسمي في هذا الصدد بالتزام المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني بتقديم كل الدعم اللازم لاتفاق المصالحة وتسيير عملية
تنفيذه ، مطالبا كافة الأطراف المعنية بالوقوف إلى جانب هذا الجهد وتغليب
الروح الوطنية لوضع حد لمعاناة النازحين وتأمين عودتهم الآمنة إلى
منازلهم في تاورغاء .

...( وال ) ...

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