المنظمة الدولية للهجرة : مساعدات إنسانية عاجلة لنازحي تاورغاء بمخيم حليس ببنغازي

بنغازي 11 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تقديمها مساعدات إنسانية عاجلة لنازحي تاورغاء المقيمين في مخيم حليس بمدينة بنغازي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في منشور لها انه جرى تسليم

معدات طبيبة إلي مركز حليس الصحي لخدمة 300 عائلة نازحة من مدينة

تاورغاء.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت سابقا وجود 180 ألفًا و937

نازحًا داخل ليبيا ينتقلون للعيش في منازل مأجورة أو يستضيفهم أقرباؤهم

أو أشخاص آخرون تجمعهم بهم علاقات اجتماعية، مؤكدة بأن الاحتياجات

الأولية للنازحين تمثلت في توفير الرعاية الصحية والمأوى والغذاء.



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