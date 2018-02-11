إدارة الخدمات الصحية طرابلس : إغلاق عدد من مصحات القطاع الخاص لمخالفتها ضوابط ومعايير المزاولة.





طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) - كشف رئيس قسم القطاع الخاص بإدارة

الخدمات الصحية طرابلس، " بسمة الشريف" بان نتائج الحملة التفتيشية

الأولى التي قامت بها فرق التفتيش بالإدارة على عدد من مصحات القطاع

الخاص ذات الشراكة الليبية الأجنبية أسفرت عن إغلاق عدد منها بالشمع

الأحمر.

وأوضحت " الشريف " في تصريحات صحفية بان إغلاق هذه المصحات جاء لمخالفتها

الضوابط والمعايير الفنية المعمول بها في مزاولة النشاط من قبل الحرس

البلدي.

وبينت أن المخالفات تراوحت بين وجود أدوية ومشغلات معامل، ومستلزمات طبية

منتهية الصلاحية تستخدم داخل كل من المعامل، "غرف العمليات، العناية

الفائقة"، وعدم استيفاء أغلب المصحات لشروط التسجيل سواء التابعة لوزارة

الاقتصاد أو هيئة تشجيع الاستثمار.



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