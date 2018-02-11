" سيالة " يبحث مع السفيرة الفرنسية ترتيبات مباشرة سفارة بلادها لعملها بطرابلس والاعداد للمنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي .



طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الاحد سفيرة فرنسا لدى ليبيا "بريجيت كرومي"، والتى جددت دعم بلادها لحكومة الوفاق .

وتم خلال اللقاء استعراض الترتيبات المتخذة لمباشرة السفارة الفرنسية لعملها بالعاصمة طرابلس ، وكذلك الاعداد للمنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي والذي سترعاه السفارة الفرنسية بطرابلس وتشارك فيه شركات فرنسية كبرى في قطاعات مهمة ومتعددة من بينها الطاقة والصحة والبنية التحتية .

كما تم خلال اللقاء متابعة مواضيع التعاون الثنائي بين البلدين .



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