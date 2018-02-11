وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني : كافة المشاكل الاقتصادية في البلاد ستحل إذا توصل الليبيون إلى حل سياسي.





طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) - اعتبر وزير التخطيط المفوض في حكومة

الوفاق الوطني،" الطاهر الجهيمي" أن الأزمة في ليبيا هي أزمة سياسية

بالدرجة الأولى.

وأكد " الجهيمي " خلال كلمة له في ورشة عمل حول "تطوير سوق العمل وتمكين

الشباب" اليوم الأحد، والتي تشرف عليها وزارة العمل والتأهيل اليوم في

طرابلس بأنه إذا توصل الليبيون إلى حل سياسي، فأن كل المشاكل ستجد طرقها

للحل خصوصا في الجانب الاقتصادي، فليبيا لديها مقومات تمكنها من تجاوز

أزمتها بسرعة نسبية.

ودعا وزير التخطيط إلى ضرورة مراجعة قانون الاستثمار وتعزيز دور القطاع

الخاص في التنمية، مؤكدا بأن الطريقة الفعالة للتقليل من البطالة تكون من

خلال تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الاستثماري.لكن الظروف حاليا

غير مهيأة لذلك، بسبب عدم التوصل لاتفاق سياسي بين الليبيين.

واعتبر " الجهيمي " أن البطالة في ليبيا غالبا هي بطالة اختيارية ، مضيفا

بان فرص العمل في ليبيا متوفرة بدليل استيعاب الاقتصاد الليبيين لعمالة

أجنبية عادية ومتوسطة في كل القطاعات، فالعمالة الأجنبية بلغ عددها في

يوم من الأيام إلى مليون ونص عامل أجنبي.





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