وزير الصحة بحكومة الوفاق يتعهد بتقديم الدعم اللازم لقسم أطفال الأورام بمركز طرابلس الطبي .





طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) - أعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني

" عمر بشير الطاهر " أن الوزارة ستقدم دعماً عاجلاً لقسم أورام الأطفال

بمركز طرابلس الطبي .

جاء ذلك خلال زياره قام بها وزير الصحة للقسم واطلع فيها على مستوى

تقديم الخدمات الطبية للأطفال في القسم وما يعانيه من نقص حاد في الأدوية

والمستلزمات الطبية .

وأوضح " الطاهر " أن الدعم الذي ستقدمه الوزارة سيشمل أدوية علاج الأورام

والمستلزمات والمستهلكات الطبية إضافة إلى إيجاد حلول سريعة لنقص عناصر

التمريض؛ خصوصاً أن القسم يقدم خدمات العلاج لنسبة 70% من حالات أورام

الأطفال في ليبيا.

كما استمع الوزير لملاحظات رئيس قسم أورام الأطفال الدكتورة " فتحية

الرياني" واستشاري أورام الأطفال الدكتور " سالم الزروق" ومدير مركز

طرابلس للأورام الدكتور " اسماعيل سيالة"؛ بخصوص المشاكل والصعوبات التي

تواجه عمل القسم.



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