وزير الصحة بحكومة الوفاق يتعهد بتقديم الدعم اللازم لقسم أطفال
الأورام بمركز طرابلس الطبي .
الأحد ، 11- 02- 2018 - 15:40:00
طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) - أعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني
" عمر بشير الطاهر " أن الوزارة ستقدم دعماً عاجلاً لقسم أورام الأطفال
بمركز طرابلس الطبي .
جاء ذلك خلال زياره قام بها وزير الصحة للقسم واطلع فيها على مستوى
تقديم الخدمات الطبية للأطفال في القسم وما يعانيه من نقص حاد في الأدوية
والمستلزمات الطبية .
وأوضح " الطاهر " أن الدعم الذي ستقدمه الوزارة سيشمل أدوية علاج الأورام
والمستلزمات والمستهلكات الطبية إضافة إلى إيجاد حلول سريعة لنقص عناصر
التمريض؛ خصوصاً أن القسم يقدم خدمات العلاج لنسبة 70% من حالات أورام
الأطفال في ليبيا.
كما استمع الوزير لملاحظات رئيس قسم أورام الأطفال الدكتورة " فتحية
الرياني" واستشاري أورام الأطفال الدكتور " سالم الزروق" ومدير مركز
طرابلس للأورام الدكتور " اسماعيل سيالة"؛ بخصوص المشاكل والصعوبات التي
تواجه عمل القسم.
...( وال ) ...