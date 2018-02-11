السلطات الروسية : تحطم طائرة ركاب روسية فوق ضواحي
موسكو .
الأحد ، 11- 02- 2018 - 15:41:00
موسكو 11 فبراير 2018 (وال) - أعلنت مصادر روسية اليوم الاحد أن طائرة
ركاب روسية تابعة لشركة طيران "ساراتوف" الروسية تحمل على متنها ( 71 )
شخصا تحطمت فوق ضواحي موسكو.
ونقلت المصادر عن المتحدث باسم وزارة النقل الروسية أن الطائرة
"إن-148" التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف" المنطلقة من مطار دوموديدوفو
في موسك و، والمتجهة إلى مدينة أورسك الروسية ، كان على متنها ( 65 )
راكب و ( 6 )من أعضاء الطاقم" ، مشيرة إلى أن حطام الطائرة عثر عليه في
منطقة "رامينسكوي" في ضواحي موسكو .
وقالت السلطات الروسية إن فرق الطوارئ عثرت على مزيد من الجثث وانتشلت
أجزاء من حطام الطائرة التي تحطمت قبالة ساحل سوتشي .
من جهتها نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء ، اليوم الاحد ، عن مصدر في
أجهزة تطبيق القانون قوله، إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين في
حطام الطائرة العسكرية الروسية التي سقطت في البحر الأسود، اليوم ، مما
أسفر عن مقتل 92 شخصا كانوا على متنها.
وذكر المصدر، أن الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة ويمكن أن يساعد في
تحديد سبب تحطم الطائرة، سيرسل إلى موسكو لتحليل البيانات ، مشيرا إلى أن
حطام الطائرة المنكوبة متناثر في دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين .
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