امتحانات الفصل الدراسي الأول تنطلق في بلدية قصر الأخيار .





قصر الأخيار 11 فبراير 2018 ( وال ) - بدأت صباح اليوم الأحد امتحانات

النقل للفصل الأول للعام الدراسي (2017 - 2018 ) بجميع المراحل التعليمية

الأساسي والثانوي في بلدية قصر الأخيار والتابعة لوزارة التعليم بحكومة

الوفاق الوطني .

وأفاد مدير مدرسة قصر الأخيار الثانوية " عبد الباسط العربي " في تصريحات

صحفية أن الامتحانات انطلقت في البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة

للامتحانات حسب الخطة المعدة، واصفًا سير الامتحانات في اليوم الأول

بالجيد.

وأوضح " العربي " ً أن نسبة حضور الطلاب للامتحانات بلغت حوالي 95%،

مؤكدا بأن هذه النسبة يستثنى منها الشهادتان الإعدادية والثانوية لأنهما

نظام سنوي".

وأضاف " العربي " أنه بعد انتهاء امتحانات نهاية الفصل الأول ستبدأ

عطلة نصف العام الدراسي لمدة 15 يومًا.





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