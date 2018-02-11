امتحانات الفصل الدراسي الأول تنطلق في بلدية قصر الأخيار .
الأحد ، 11- 02- 2018 - 15:44:00
قصر الأخيار 11 فبراير 2018 ( وال ) - بدأت صباح اليوم الأحد امتحانات
النقل للفصل الأول للعام الدراسي (2017 - 2018 ) بجميع المراحل التعليمية
الأساسي والثانوي في بلدية قصر الأخيار والتابعة لوزارة التعليم بحكومة
الوفاق الوطني .
وأفاد مدير مدرسة قصر الأخيار الثانوية " عبد الباسط العربي " في تصريحات
صحفية أن الامتحانات انطلقت في البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة
للامتحانات حسب الخطة المعدة، واصفًا سير الامتحانات في اليوم الأول
بالجيد.
وأوضح " العربي " ً أن نسبة حضور الطلاب للامتحانات بلغت حوالي 95%،
مؤكدا بأن هذه النسبة يستثنى منها الشهادتان الإعدادية والثانوية لأنهما
نظام سنوي".
وأضاف " العربي " أنه بعد انتهاء امتحانات نهاية الفصل الأول ستبدأ
عطلة نصف العام الدراسي لمدة 15 يومًا.
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