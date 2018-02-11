نتائج مبكرة : حزب يدعمه رئيس سابق لسريلانكا يتجه لفوز ساحق في انتخابات محلية .





كولومبو 11 فبراير 2018 ( وال ) - أظهرت نتائج مبكرة اليوم الأحد إن حزبا

سياسيا يدعمه رئيس سريلانكا السابق " ماهيندا راجاباكسه " سيحقق فيما

يبدو فوزا ساحقا في انتخابات محلية مما قد يضعف حكومة الوحدة في البلاد

وأجندتها الإصلاحية .

ونقلت مصادر اعلامية عن محللين سيرلانكيين إن الأداء القوي غير

المتوقع للحزب قد يؤدي لانشقاقات في حزب ينتمي ليسار الوسط ويقوده الرئيس

" مايثريبالا سيريسينا " ويشارك في الحكومة الائتلافية مما سيثير انعداما

للاستقرار في البرلمان .

وأوضحت المصادر أن الانتخابات المحلية هي أول اقتراع يجرى منذ تولي

الحكومة الائتلافية السلطة في أغسطس 2015 ، وتتألف الحكومة الحالية من

حزب الحرية السريلانكي بزعامة الرئيس والحزب الوطني المتحد المنتمي ليمين

الوسط ويتزعمه رئيس الوزراء " رانيل ويكرمسينغ " .

وأفادت أن حزب جبهة التحرير الشعبية ، وهو حزب شكله منشقون عن حزب

سيريسينا وينتمي له الرئيس السابق " راجاباكسه " ، تمكن من الحصول على 97

مجلسا محليا من بين 139 ظهرت نتائجها حتى الآن فيما حصد الحزب الوطني

المتحد 18 مجلسا محليا وحزب الحرية ستة فقط .

ولم تظهر بعد نتائج 201 مجلس آخر في الانتخابات التي تأخرت كثيرا

بعد أن تم حل المجالس المحلية قبل أكثر من عامين بعد انتهاء فترتها .

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