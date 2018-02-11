نتائج مبكرة : حزب يدعمه رئيس سابق لسريلانكا يتجه لفوز ساحق
في انتخابات محلية .
الأحد ، 11- 02- 2018 - 15:15:00
كولومبو 11 فبراير 2018 ( وال ) - أظهرت نتائج مبكرة اليوم الأحد إن حزبا
سياسيا يدعمه رئيس سريلانكا السابق " ماهيندا راجاباكسه " سيحقق فيما
يبدو فوزا ساحقا في انتخابات محلية مما قد يضعف حكومة الوحدة في البلاد
وأجندتها الإصلاحية .
ونقلت مصادر اعلامية عن محللين سيرلانكيين إن الأداء القوي غير
المتوقع للحزب قد يؤدي لانشقاقات في حزب ينتمي ليسار الوسط ويقوده الرئيس
" مايثريبالا سيريسينا " ويشارك في الحكومة الائتلافية مما سيثير انعداما
للاستقرار في البرلمان .
وأوضحت المصادر أن الانتخابات المحلية هي أول اقتراع يجرى منذ تولي
الحكومة الائتلافية السلطة في أغسطس 2015 ، وتتألف الحكومة الحالية من
حزب الحرية السريلانكي بزعامة الرئيس والحزب الوطني المتحد المنتمي ليمين
الوسط ويتزعمه رئيس الوزراء " رانيل ويكرمسينغ " .
وأفادت أن حزب جبهة التحرير الشعبية ، وهو حزب شكله منشقون عن حزب
سيريسينا وينتمي له الرئيس السابق " راجاباكسه " ، تمكن من الحصول على 97
مجلسا محليا من بين 139 ظهرت نتائجها حتى الآن فيما حصد الحزب الوطني
المتحد 18 مجلسا محليا وحزب الحرية ستة فقط .
ولم تظهر بعد نتائج 201 مجلس آخر في الانتخابات التي تأخرت كثيرا
بعد أن تم حل المجالس المحلية قبل أكثر من عامين بعد انتهاء فترتها .
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