الحكومتان الجزائرية والتونسية تعملان على بعث مشروع منطقة اقتصادية مشتركة حرة بينهما .





تونس 11 فبراير 2018 ( وال )- تعمل الحكومتان الجزائرية والتونسية على

بعث مشروع منطقة اقتصادية مشتركة حرة بين البلدين .

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية اليوم عن الوزير الأول " أحمد أويحيى

" خلال كلمة له بدار الضيافة ببلدية ساقية سيدي يوسف بمناسبة الاحتفال

بالذكرى ال 60 للقصف الاستعماري للمنطقة أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز

مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدية في المجال الاقتصادي و

الاستثمار.

وأوضح " أويحيى " أن الحكومتين الجزائرية والتونسية تعملان على فتح

ورشة لبعث مشروع هذه المنطقة الاقتصادية بهدف توسيع مجالات التعاون بين

البلدين وفتح فرص أكبر للمبادلات التجارية في جميع المجالات ، بما في ذلك

بين الولايات الحدودية الجزائرية والتونسية.

وأشارت الوكالة إلى أن السيدان " أحمد أويحيى " و الوزير الأول

التونسي " يوسف الشاهد " اجريا محادثات على إنفراد وذلك بمقر بلدية ساقية

" سيدي يوسف " قبل أن يعقدا جلسة موسعة لوفدي البلدين.

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