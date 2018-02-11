القائم بأعمال النائب العام يجتمع اليوم بالمحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية من مختلف المدن الليبية .

طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) -اجتمع القائم بأعمال النائب العام صباح

اليوم الأحد بطرابلس بالمحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية بمختلف المدن الليبية وبحضور رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء . وأشاد القائم بأعمال النائب العام في كلمته خلال هذا الاجتماع بالدور المناط بهذا القطاع في ترسيخ وتنفيذ المهام الموكلة لهم واثنى على الجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق العدالة . وأعرب عن شكره وتقديره لجميع أعضاء النيابة لاصرارهم على القيام بأعمالهم واستجابتهم بشكل دائم لنداء الواجب في ظل الصعاب التي تحيط بهم ، ومناقشة الصعوبات التى تعترض العمل بالنيابات العامة . وأكد القائم بأعمال النائب العام على أهمية هذا اللقاء لمناقشة كافة الموضوعات وتضمينها في جدول الاعمال بما يضمن الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ ، معربا عن ثقته بقدرة رجال القضاء رغم الظروف المعقدة التي تشهدها البلاد على تناول هذه المواضيع بطريقة متزنة ومهنية ، وان تكون المناقشات مركزة وذات صلة . ويهدف هذا الاجتماع والذي ضم بالاضافة الى رئيس ادارة التفتيش على الهيئات القضائية ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام رؤساء النيابات الابتدائية بالعديد من المدن الليبية والمحامون العامون في كل من طرابلس، طبرق ، غريان ، سبها ، البيضاء ، مصراته ، الخمس ، بنغازي ، والزاوية ، الى مناقشة المشاكل التي تواجه العمل القضائي وتذليل الصعاب من أجل تحقيق العدالة .

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