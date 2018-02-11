رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع رئيس المحكمة العليا.



طرابلس 11 فبراير 2018 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع

رئيس المحكمة العليا المستشار " محمد الحافي" وذلك في إطار حرصه على

التواصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بحسب ماأورده

المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي .

وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع الراهن وكلك مناقشة سبل دعم المؤسسة

القضائية، وتوفير المتطلبات الضرورية لتؤدي المؤسسة مهامها في ترسيخ قيم

العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع باستقلالية

بعيداً عن تجاذبات السياسة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بتماسك مؤسسة القضاء وعملها كوحدة موحدة في

البلاد، وتحدث عن أهمية تكوين الكوادر القضائية بما يمكنها من أداء دورها

الهام والاساسي.

ونقل المكتب الاعلامي لرئيس المجلس عن السراج قوله " إن النظام

الديموقراطي الذي يتطلع اليه الشعب أساسه الفصل بين السلطات وإنه لا

يستقيم بدون سلطة قضائية مستقلة "،منوها بالتاريخ المشرف للقضاء الليبي

وتمسكه بالاستقلالية رغم ما واجهته البلاد منذ الاستقلال وحتى اليوم من

تحديات وأزمات.

..(وال)..