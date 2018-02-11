مالي تستضيف الدورة الـ19 للمؤتمر الدولي للاتحاد الإفريقي للمياه.





باماكو 11 فبراير 2018 ( وال )- تستضيف العاصمة المالية باماكو خلال

الفترة من 11 إلى 16 من هذا الشهر الدورة الـ19 للمؤتمر الدولي لمعرض

الاتحاد الإفريقي للمياه.

ومن المنتظر وصول حوالي 1500 مشارك من إفريقيا وباقي أنحاء العالم لحضور

هذا الحدث الدولي الذي اختير له محور "تسريع استفادة الجميع من المياه في

إفريقيا، لمواجهة تحديات تحول المناخ".

وسيناقش المشاركون في المؤتمر على مدى ستة أيام العديد من جوانب الصرف

الصحي والمياه.

وأوضح المنظمون أن المؤتمر يهدف لإبراز المهارات المكتسبة والإنجازات

المحققة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب، من أجل إعطاء دينامية

لقطاع المياه والصرف الصحي المالي والإفريقي.

ويضم الاتحاد الإفريقي للمياه 80 منظمة عضوا مكلفة بالخدمات العمومية

لمياه الشرب والصرف الصحي في 40 بلدا إفريقيا، بالإضافة إلى أكثر من 50

عضو وشركة ومؤسسة من باقي القارات. وتأسس الاتحاد في فبراير 1980 .

وكانت الدورة الـ18 قد أقيمت سنة 2016 في العاصمة الكينية نيروبي.

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