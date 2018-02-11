النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا .

طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال )- الأحوال البحرية المتوقعة على ليبيا

اليوم الأحد وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية.

الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت

السماءً مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة

ويوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا الريح متغير الاتجاه

الي شلوق يتحول تدريجيا الى قبلي سرعته مابين (05 - 15) عقدة تصل الى

(20)عقدة يوم الغد على ساحل زوارة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.50-1.00) متر ، البحر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين

(15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر



الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى السماءً مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب ، الريح شرش هذا اليوم على ساحل

طبرق ويكون متغير الاتجاه الى براني على باقي الساحل يتحول الى شلوق يوم

الغد على ساحل الخليج سرعته ما بين(05-15) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما

بين (0.50-1.25)متر البحر خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح

مابين (15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة جيدة.

...( وال )...