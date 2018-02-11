" شوبار" تقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع شرائح مختلفة من النساء الليبيات المتواجدات بمصر .

طرابلس 11 فبراير 2018 (وال)- متابعة لملف المهجرين في الخارج قامت

الدكتورة "هند شوبار" مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب " احمد معيتيق " بزيارة الى جمهورية مصر العربية رفقة وفد ضم السيدات عضو لجنة الحوار السياسي " رئيس مجموعة من اجلك ليبيا ورئيس مشروع منصات الحوار المجتمعي " نهاد معيتيق " ورئيس منتديات المرأة في مشروع منصات الحوار المجتمعي " سالمة عبد الجبار" وخبيرة الصحة بالمشروع " سعاد الفيتوري ". واكدت الدكتورة " هند شوبار " في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الاحد ان الوفد اجرى خلال هذه الزيارة عدد من اللقاءات والحوارات مع شرائح مختلفة من النساء الليبيات المتواجدات في مصرواستعراض المشاكل التي تواجههن وامكانية تذليلها وتسهيل عودتهن الى ارض الوطن . واوضحت " شوبار " انها استهلت اللقاءات بالاجتماع مع سفير ليبيا لدى مصر "محمد عبد العزيز" حيث تم استعراض المشاكل التي تواجه الليبيات المتواجدات في مصر والاجراءات المتخذة لتسهيل عودتهن الى ارض الوطن من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة والمعنية بحكومة الوفاق الوطني . واضافت انه تم خلال الزيارة كذلك الاطلاع على احتياجات مدرسة النجم الساطع بمصر والتحاور مع الاستاذة " زهرة بيزان " مديرة المدرسة حول احتياجات المدرسة وفتح ابواب التواصل مع المعلمين واولياء الامور والاجتماع مع عدد من السيدات الليبيات المهجرات في مصر من مختلف الشرائح حيث تم تدارس المشاكل التي تواجههن وطرح امكانية تسهيل عودتهن الى ليبيا . وأشارت شوبار الى انه تم التواصل كذلك مع الملحق الاجتماعي بالسفارة والاستفسار حول قاعدة البيانات الخاصة بالمهجرين في مصر ومعايير تسمية المهجر اضافة الى اخر المستجدات في ملف المصالحة الوطنية بما يمهد لعودة آمنة لكل الليبيين في الخارج .

يشار بأن المجلس الرئاسي كان قد أصدر بتاريخ 9 من شهر ديسمبر من العام الماضي قراره رقم 1317 لسنة 2017 خصص بموجبه مبلغ وقدره اربعة ملايين وخمسمائة وتسعون الف دينار لصالح السفارة الليبية بالقاهرة وذلك لتغطية الرسوم الدراسية لابناء المهجرين والنازحين بجمهورية مصر العربية لمرحلتي التعليم الاساسي والمتوسط والدارسين بمدرسة النجم الساطع ، خصما من بند المتفرقات ، ووفقا للتشريعات النافذة .



...(وال)...