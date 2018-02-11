مديرية الامن الوطنى بسرت تقرر قفل طريق المدخل الغربى لمطار 17 غرب المدينة .الأحد ، 11-02-2018 - 12:16:00


سرت 11 فبراير 2018(وال)- اعلنت مديرية الامن الوطنى بسرت قفل طريق
المدخل الغربى لطريق مطار 17 غرب مدينة سرت .
وقال مدير مديرية الامن بسرت العميد الصديق بن سعود لمراسل وكالة
الانباء الليبية بسرت ان قرار قفل الطريق جاء بسبب كثرة حوادث السير على
هذا الطريق .
وأوضح ان قفل الطريق كان بالتعاون مع جمعية اهل الخير وجمعية
المستقبل والهلال الاحمر الليبى بسرت وبحضور رئيس قسم المرور ومندوبين عن
غرفة الامنية المشتركة بسرت .
...(وال-سرت)...

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