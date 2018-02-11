مديرية الامن الوطنى بسرت تقرر قفل طريق المدخل الغربى لمطار 17 غرب المدينة .



سرت 11 فبراير 2018(وال)- اعلنت مديرية الامن الوطنى بسرت قفل طريق

المدخل الغربى لطريق مطار 17 غرب مدينة سرت .

وقال مدير مديرية الامن بسرت العميد الصديق بن سعود لمراسل وكالة

الانباء الليبية بسرت ان قرار قفل الطريق جاء بسبب كثرة حوادث السير على

هذا الطريق .

وأوضح ان قفل الطريق كان بالتعاون مع جمعية اهل الخير وجمعية

المستقبل والهلال الاحمر الليبى بسرت وبحضور رئيس قسم المرور ومندوبين عن

غرفة الامنية المشتركة بسرت .

...(وال-سرت)...