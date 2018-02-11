الاتحاد الليبي لألعاب القوى بالمنطقة الشرقية يكشف برنامجه الزمني لموسم 2018م.





بنغازي 11 فبراير (وال )- اعلن الاتحاد الليبي لألعاب القوى بالمنطقة

الشرقية عن برنامجه الزمني للموسم الرياضي 2018 لجميع الفئات، وتضمن

البرنامج الزمني الذي سيبدأ بالمنطقة الشرقية في 24 من شهر فبراير

الحالي،ببطولة الأندية الأولى لاختراق الضاحية في مدينة بنغازي بمشاركة

جميع الفئات.

وتشهد منطقة الرجمة في 17 من شهر مارس المقبل،سباق نصف مارثون لفئتي

الأواسط والكبار،فيما ستكون قمينس على موعد في الرابع من شهر أبريل

المقبل،مع بطولة المنطقة لاختراق الضاحية في جميع الفئات، وفي 25 من شهر

مايو المقبل،ستقام في بنغازي البطولة الرمضانية الأولى للميدان والمضمار

لفئتي للبراعم والناشئين.

وستكون البطولة الرمضانية الثانية للميدان والمضمار لفئتي الأواسط

والكبار في الثامن من شهر يونيو المقبل في بنغازي،وفي 26 من نفس الشهر

ستقام بطولة اليوم الأولمبي في بنغازي والمشاركة ستكون مفتوحة.

ويتواصل البرنامج الزمني لألعاب القوى للموسم الرياضي 2018 حيث ستقام في

الرابع من شهر أغسطس المقبل بمدينة بنغازي،بطولة المنطقة للميدان

والمضمار لجميع الفئات،وفي السادس من أكتوبر ستقام بطولة المنطقة للتتابع

الطريق أندية،وذلك لجميع الفئات في قمينس.

....( وال بنغازى)....