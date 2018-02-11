انطلاق الحملة الوطنية الخامسة للتشجير بمدينة سرت.





سرت 11 فبراير 2018 (وال)- انطلقت امس ببلدية سرت الحملة الوطنية الخامسة

للتشجير،بمشاركة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة وحركة الكشافة

والمرشدات وجمعية الهلال الاحمر الليبي. وشارك في الحملة مدير ادارة جهاز استثمار النهر الصناعي والعاملين به

وعددا من المواطنين والجمعيات النسائية بسرت.

وتستهدف الحملة التي انطلقت من وسط المدينة غرس العديد من الاشجار

بالشوارع الرئيسية وذلك للمحافظة على البيئة وزيادة المساحات الخظراء ضمن

خطة الحملة بزراعة الاشجار والنباتات داخل المدن.

كما سيتم خلال هذه الحملة زراعة اشجار السرول والصنوبر والصفصاف بعددا

من المواقع داحل المدينة منها مستشفى ابن سيناء التعليمي وجامعة سرت لما

لها من اهمية في تقليل الرياح ومكافحة التصحر .

..(وال -سرت)..