بحث مشاركة شريحة الصم والبكم في الانتخابات المُقبلة بالمرج .





بنغازى11 فبراير 2018 (وال )- عقد بمجمع المرج للرعاية الاجتماعية

الشاملة اجتماع ضم ممثلي ورؤساء اتحاد الصم والبكم في المنطقة الشرقية

لبحث سُبل تمكين ومشاركة شريحة الصم والبكم في حقوقهم للمشاركة في

الانتخابات المُقبلة.

وقال رئيس اتحاد الصم والبكم ومنسق الاجتماع هيثم علي إن الاجتماع يهدف

لحث شريحة الصم والبكم على المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التطرق لطرح مسودة قانونية لمجلس النواب

الليبي تضمن حقهم في الترشيح والاقتراع في الانتخابات،إلى جانب دعم

حقوقهم في التعليم باعتبار أن التعليم هو الطريقة المُثلى التي تمنحهم

فرصة التواصل مع الآخرين ،مشيرا الى أن شريحة الصم والبكم يعانون من

التهميش وعدم الاهتمام من الجهات الرسمية.

...(وال بنغازى )...