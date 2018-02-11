الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام.

ما زالت السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على شمال

ليبيا خاصة على المناطق الساحلية.



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق

الساحلية وظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتعات الجبلية

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد الى

جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(12 -16) درجة مئوية ولاتتجاوز (08)درجة مئوية على بعض المرتفعات وتسجل

ارتفاع طفيف يوم الثلاتاء على اغلب المناطق.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة كليا إلى جزئيا بالسحب مع فرصة لسقوط امطار متفرقة على بعض

المناطق الساحلية وتمتد الى جالو والجغبوب والرياح غربية إلى شمالية

غربية معتدلة الى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(14-18) درجة مئويـة وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على بعض المناطق .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر على اغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط امطار

متفرقة على القطرون والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (14-18) درجة مئوية وتسجل انخفاض

يوم الغد على غات.



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة على

السرير وتازربو والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة ودرجات الحرارة

القصوى تتـراوح مابين (16-18) درجة مئوية وتصل إلى (25) درجة على الكفرة

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