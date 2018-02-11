المجلس الرئاسي يصدر قرارا بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية .





طرابلس 11 فبراير 2018 ( وال )- أصدر المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني امس السبت القرار رقم ثلاثمائة وتسعة وسبعين لعام 2017 م

بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة .

وأبقى القرار نسبة الضريبة الجمركية على السلع الغذائية ( دقيق عبوات

الاستخدام المنزلى) الزيوت النباتية " معجون الطماطم " الحليب المجفف "

الحليب المكثف " السكر" الارز الشاى" جبنة المثلثات المطبوخة"المكرونه"

التن المعلب" القمح" الادوية ومستلزمات ومعدات طبية وحليب واغذية

الاطفال بــ 0 % .

وحدد القرار نسبة الرسوم الجمركية على مستلزمات الأم والطفل والألبان

ومشتقاتها والحيوانات الحية واللحوم والأبقار والأغنام والأسماك والدواجن

المجمدة بــ 30 % .

وأقر القرار النسبة نفسها على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

والأعلاف الجاهزة والأسمدة والبذور والمبيدات والمعدات الزراعية

والقرطاسية والأدوات المكتبية والملابس والأحذية .

وبلغت نسبة الرسوم على المواد الغذائية الاخرى وفق القراربــ 40 % ، فيما

أصبحت نسبة الرسوم على مواد التنظيف والكهربائية والمنزلية والإطارات

وقطع غيار السيارات والشاحنات 50 % .

وشدد القرار على ضرورة على موافقة مراقبة الاقتصاد بالمنطقة الواقع فى

نطاقها مقر الشركة الخاصة والمختصة بتحديد نطاق اسعار البيع والية

التوزيع للسلع والبضائع الموردة من ضمن المستندات المطلوبة للافراج

الجمركي على البضائع الموردة بموجب اعتمادات مستندية وكذلك مستندات برسم

التحصيل .

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