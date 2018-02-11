المرصد السوري : مقتل " 5 " أشخاص في غارات على الغوطة الشرقية بسوريا.





بيروت 11 فبراير 2018 (وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم

الاحد مقتل ستة مدنيين على الأقل بينهم طفلان في غارات جوية شنها النظام

السوري ليل السبت الأحد على منطقة الغوطة الشرقية.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن "بعد توقف لنحو 24 ساعة استؤنفت

مساء السبت الضربات الجوية على الغوطة الشرقية مما اسفر عن مقتل ستة

مدنيين بينهم طفلان".

وكان الطيران السوري كثف هجماته على منطقة الغوطة المحاصرة في الخامس من

فبراير، مما ادى خلال خمسة ايام الى مقتل اكثر من 240 شخصا بينهم 60 طفلا

وجرح نحو 775 شخصا، بحسب المرصد.

من ناحية اخري ينظر اعضاء مجلس الامن الدولى حاليا فى مشروع قرار

يدعو الى وقف اطلاق النار لمدة 30 يوما فى جميع انحاء سوريا للسماح

بتسليم المساعدات الانسانية العاجلة. ومن المقرر ان تبدأ المفاوضات حول

النص غدا الاثنين.

ولم يعرف بعد موقف روسيا، العضو الدائم في هذا المجلس والتي تتمتع بحق

النقض فيه، وهي من أبرز حلفاء النظام السوري.

...( وال ) ...