وكالة الفضاء ناسا: كويكب جديد يمر قرب الأرض.





واشنطن 11 فبراير 2018 (وال ) - قال علماء من إدارة الطيران والفضاء

الأمريكية (ناسا) أن كويكبا اكتشف في الآونة الأخيرة مر على مسافة 64 ألف

كيلومتر من الأرض يوم الجمعة ليصبح ثاني صخرة فضائية تمر داخل مدار القمر

خلال أسبوع.

وقال بول تشوداس مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر

الدفع النفاث بناسا في باسادينا بكاليفورنيا إن مسار الكويكب، الذي

يتراوح حجمه بين 15 و40 مترا، جعله يمر قرب الأرض بسلام دون أي فرصة

لحدوث تصادم.

وأضاف تشوداس في بيان إن الكويكب، الذي يطلق عليه (2018-سي.بي)، وصل عند

أقرب نقطة من الأرض في حوالي الساعة 2230 بتوقيت جرينتش في مدى أقل من

خمس المسافة إلى القمر التى تبلغ 386 ألف كيلومتر تقريبا.

ورغم أن الكويكب (2018-سي.بي) يعتبر صغير نسبيا من الناحية الفلكية، فقد

يكون أكبر من نيزك دخل الغلاف الجوي وانفجر إلى أجزاء فوق تشيليابينسك في

روسيا عام 2013، وأرسل موجة تصادمية حطمت النوافذ وأدت إلى حدوث أضرار

بمباني وإصابة 1200 شخص.

ويوم الثلاثاء، مر كويكب آخر يتراوح حجمه بين 15 و30 مترا على بعد 184

ألف كيلومتر من كوكب الأرض.

وذكرت ناسا أن علماء الفلك بمركز كاتالينا سكاي الذي تموله بالقرب من

توسان بولاية أريزونا اكتشفوا الكويكبين خلال هذا الشهر.

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