امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لسنوات النقل /بدء .



طرابلس 11 فبراير 2018 -( وال ) - بدأت صباح اليوم بمختلف المؤسسات

التعليمية أمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وامتحانات

الفترة الأولى للشهادتين الاعدادية والثانوية بمرحلتي التعليم الاساسي

والمتوسط .

وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد اصدر قرارًا بتعديل مواعيد

الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم

الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017/2018.

وتضمن القرار أن تكون بداية امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات

العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ولسنوات النقل ، من 11 إلى 22

من شهر فبراير القادم .

كما نص أن تكون عطلة نصف العام خلال الفترة من 25 من شهر فبراير وحتى

الثامن من شهر مارس .

وحدد القرار مواعيد امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة

لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 29 أبريل وحتى 10 مايو 2018، و أن

تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي

من الأول إلى الثاني عشر من شهر يوليو القادم .



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