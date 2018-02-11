امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لسنوات النقل /بدء .
الأحد ، 11- 02- 2018 - 10:01:00
طرابلس 11 فبراير 2018 -( وال ) - بدأت صباح اليوم بمختلف المؤسسات
التعليمية أمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وامتحانات
الفترة الأولى للشهادتين الاعدادية والثانوية بمرحلتي التعليم الاساسي
والمتوسط .
وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد اصدر قرارًا بتعديل مواعيد
الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم
الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017/2018.
وتضمن القرار أن تكون بداية امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات
العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ولسنوات النقل ، من 11 إلى 22
من شهر فبراير القادم .
كما نص أن تكون عطلة نصف العام خلال الفترة من 25 من شهر فبراير وحتى
الثامن من شهر مارس .
وحدد القرار مواعيد امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة
لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 29 أبريل وحتى 10 مايو 2018، و أن
تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي
من الأول إلى الثاني عشر من شهر يوليو القادم .
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