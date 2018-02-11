نحو مليار طفل وقاصر يتعرضون للعنف في العالم .





جنيف 11 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت منظمة الصحة العالمية "أن هناك

نحو مليار طفل وقاصر في العالم يتعرضون لعنف جسدي أو معنوي أو جنسي أو

يعانون من الإهمال".

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة "أن هذا يعني أن 50% من القصر

الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما في العالم يتعرضون للعنف أو

الإهمال".

وأوضحت "أن 18% من الفتيات و8% من الشبان تعرضوا لعنف جنسي، أوضحت

المنظمة أن الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات يدخنون ويشربون الكحول أكثر

من أقرانهم ويندفعون نحو المخاطر بصورة أكبر ،ويصبحون أكثر عرضة بعد ذلك

للأمراض مثل اضطرابات الخوف والاكتئاب والسرطان والإيدز".

وبحسب بيانات المنظمة، يتعرض نحو 20% من الأطفال في العالم في وقت ما

في حياتهم للعنف الجسدي، بينما يتعرض نحو ثلثهم إلى إساءة معاملة معنوية.

ومن المنتظر البحث عن حلول لهذه القضية ،خلال مؤتمر يشارك فيه المدير

العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس وملكة السويد سيلفيا و30 وزيرا

خلال الفترة من 14 حتى 15 فبراير المقبل.



.