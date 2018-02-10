أهلي بنغازي يفوز على الهلال في الدوري الممتاز.





طرابلس 10 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق أهلي بنغازي لكرة القدم مساء

اليوم على فريق الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت

بملعب بنينا ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف أهلي

بنغازي اللاعب النيجيري "كوامي" وعدل لفريق الهلال اللاعب "علي الشريف".

وفي الشوط الثاني أضاف "أحمد كرواع" الهدف الثاني لفريق أهلي بنغازي

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة رفع أهلي بنغازي رصيده من النقاط إلى 22 من ثماني

مباريات، بينما بقي فريق الهلال برصيده السابق 13 نقطة من سبع مباريات.

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