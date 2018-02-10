فريق التحدي ينهي تحضيراته لمواجهة فريق أدوانا ستارز الغاني.





طرابلس 10 فبراير 2018 (وال)- أنهى فريق التحدي وضع اللمسات الفنية

الأخيرة على تشكيلته الرسمية التي سيخوض بها أولى مبارياته ضمن منافسات

بطولة الأندية الافريقية والتي ستكون أمام أدوانا ستارز الغاني بملعب

بتروسبورت بالقاهرة يوم غدا الأحد.

ويأمل فريق التحدي في تحقيق نتيجة إيجابية تريح الفريق العتيد في حوار

الإياب الحاسم بالعاصمة الغانية أكرا، يوم 21 فبراير الجاري، وتعزز من

حظوظه وآماله في نيل بطاقة التأهل والعبور للدور القادم.

وأجرى الفريق اليوم السبت آخر حصة تدريبية له بملعب الدفاع الجوي

بالقاهرة بقيادة مدربه الوطني "صالح رحيل" وجهازه الفني المعاون، بحضور

جميع اللاعبين.

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