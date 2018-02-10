الاتحاد يفوز على الساحل النيجري (1-0).السبت ، 10-02-2018 - 21:49:00



طرابلس 10 فبراير 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد بصعوبة على فريق الساحل
النيجري (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات كأس
الاتحاد الافريقي، والتي أقيمت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس
التونسية.
هدف الاتحاد الوحيد جاء في الدقيقة 90 من زمن المباراة بقدم اللاعب
الشاب "معاذ عيسى".
وقد أضاع فريق الاتحاد العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل على مدى
الشوطين في مقابل فرصتين لفريق الساحل النيجري.
مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في النيجر في 21 من شهر فبراير الجاري.
...(وال)...

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