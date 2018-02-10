شركات متخصصة من طرابلس وبنغازي تشارك في معرض نابل الدولى لمربي النحل .السبت ، 10-02-2018 - 19:52:00

شركات متخصصة من طرابلس وبنغازي تشارك في معرض نابل الدولى لمربي النحل .نابل 10 فبراير 2018 ( وال ) - تتواصل بمدينة نابل التونسية فعاليات المعرض الدولي الاول لمربي النحل بمشاركة ليبيا ، تونس ، مصر ، الجزائر ، الكويت الاردن ، اليمن ، لبنان ، السعودية ،اضافة الى الصين واسبانيا .
وأفادت مصادر مشاركة في هذا المعرض وكالة الانباء الليبية اليوم السبت ان فعاليات هذا المعرض والتى انطلقت في 5 من شهر فبراير الجاري وحتى الـــ 15 منه تتضمن ايضا تنظيم العديد من المحاضرات التوعية والدورات التدريبية والتى يقدمها العديد من المختصين في هذا المجال ، اضافة الى عرض وتقديم كل مايتعلق بتربية النحل ومستلزمات الخلية .
يشار بأن شركات متخصصة في تربية النحل في كل من طرابلس وبنغازي تشارك في هذا المعرض الدولي .

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