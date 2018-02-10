المؤسسة الليبية للمشروعات الصغرى تنظم معرضها السنوي الثالث يومي 10 - 11 مارس القادم .السبت ، 10-02-2018 - 19:15:00

المؤسسة الليبية للمشروعات الصغرى تنظم معرضها السنوي الثالث يومي 10 - 11 مارس القادم .طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت المؤسسة الليبية للمشروعات عن عزمها تنظيم معرض ليبيا الثالث للمشروعات الصغرى يومي 10 - 11 من شهر مارس القادم وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بفندق المهاري " رديسون بلو " بطرابلس مساء اليوم السبت .
وافادت مصادر من اللجنة المنظمة لهذا المعرض وكالة الانباء الليبية - ان تنظيم هذا المعرض يأتي في اطار سعي المؤسسة لخلق بيئة للتنافس وفضاء اوسع لكل الافكار والمشاريع التى تساهم في خلق تنمية وتطور في مختلف المجالات ، مؤكدة بأنها تسعى لمساعدة الشباب المبدع وربطهم برجال الاعمال والمستثمرين والجمع بين اصحاب الافكار واصحاب المال .
ومن جهتها أكدت عضو المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات " حليمة الغراري " في تصريح لــــ ( وال ) ان انطلاق معرض ليبيا للمشروعات ىالصغرى سيكون يومي 10 و 11 مارس القادم ، بمعرض المهاري " رادسون بلو " بالفترتين الصباحية والمسائية بمشاركة 30 مشروع وايضا 10 افكار ابداعية .
وأضافت أنه سيتم الاحتفال بمنح جائزة نادر للاعمال الابداعية لرائدي ورائدات الاعمال وايضا افضل فكرة ابداعية يوم 14 مارس .

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