المنظمة الدولية للهجرة : مساعدات إنسانية لـ3,9 آلاف نازح خلال شهرين بمناطق مختلفة في ليبيا.

روما 10 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدات إنسانية إلى أكثر من 3.9 آلاف نازح خلال الشهرين الأخيرين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أمس الجمعة أن المساعدات تضمنت مواد غير غذائية ومستلزمات نظافة بمناطق مختلفة في ليبيا.

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق تقديم جلسات دعم نفسي واجتماعي إلى 399 مهاجرًا منذ يناير 2018 وحتى الآن، مشيرة إلى أنها تحاول مساعدة المهاجرين في التعامل مع التجارب المؤلمة عن طريق أنشطة كالغناء وكرة القدم والفن.



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