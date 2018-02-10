زليتن : لجنة متابعة توزيع الوقود تناقش إنشاء "تطبيق" لتتبع حركة الغاز والوقُود بالبلدية.السبت ، 10-02-2018 - 16:28:00

زليتن : لجنة متابعة توزيع الوقود تناقش إنشاء "تطبيق" لتتبع حركة الغاز والوقُود بالبلدية.

زليتن 10 فبراير 2018 ( وال )- ناقشت لجنة متابعة و تنظيم توزيع الوقود
و غاز الطهي ببلدية زليتن في اجتماعها الثامن عشر فكرة الشروع في تجميع
وتخزين وتحليل وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية لمحطات الوقود
بالبلدية ومراكز بيع اسطوانات غاز الطهي.
وتتضمن الفكرة التي تزمع اللجنة إطلاقها إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول
يسهل عمليات معرفة أسماء ومواقع محطات توزيع الوقود والشركات الخدمية
التابعة لها هذه المحطات وإمكانية العلم بتواجد الوقود (بنزين - ديزل -
كيروسين) بالمحطات من عدمه.
كما يتضمن التطبيق معرفة أسماء ومواقع مراكز بيع وتوزيع اسطوانات غاز
الطهي, وإمكانية العلم بتواجد طلبيات بالمستودعات من عدمه.

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