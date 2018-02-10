مبعوث الجامعة العربية لليبيا : تفجيرات بنغازي تهدف إلى إراقة دماء المدنيين الأبرياء .





القاهرة 10 فبراير 2018 ( وال )- أدان المبعوث الخاص لجامعة الدول

العربية إلى ليبيا "صلاح الدين الجمالي" التفجيرات التي استهدفت مدينة

بنغازي أمس الجمعة .

وقال " الجمالي " في تصريحات صحفية اليوم إن تلك الأعمال تسعى إلى

استمرار حالة عدم الاستقرار والفوضى في ليبيا واستدامة معاناة شعبها.

وأضاف بأن تفجيرات بنغازي تهدف إلى إراقة دماء المدنيين الأبرياء بغاية

ترويعهم.مؤكدا دعم جامعة الدول العربية لمسيرة السلام في ليبيا ووقوفها

إلى جانب الشعب الليبي ومؤسساته الدستورية.



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