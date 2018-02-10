السفير الروسي لدى ليبيا : سنباشر نشاطنا من العاصمة طرابلس قريبا .السبت ، 10-02-2018 - 16:16:00



موسكو 10 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت السفارة الروسية في العاصمة
طرابلس، عن استعدادها لاستئناف أعمالها في ليبيا خلال الفترة القليلة
القادمة.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن السفير الروسي لدى ليبيا " إيفان مولوتكوف"
تأكيده بأن السفارة الروسية في طرابلس ستعاود عملها في ليبيا عندما تسمح
الظروف الأمنية بذلك.
وكان وزير خارجية حكومة الوفاق " محمد سيالة " قد اقترح في شهر ديسمبر
الماضي استئناف أعمال السفارة الروسية لدى طرابلس.
يشار إلى أن طاقم عمل السفارة الروسية في ليبيا، كان قد انتقل من
طرابلس إلى تونس بعد إخلاء مبنى السفارة في العاصمة الليبية طرابلس 2014
على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية.

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