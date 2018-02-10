بلدية بنغازي تدعو للتعاون مع القوى الأمنية والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة .





بنغازي 10 فبراير 2018 ( وال )- ناشدت بلدية بنغازي أهالي المدينة صباح

اليوم بضرورة التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي تصرفات

مشبوهة قد تسبب في أعمال أو تفجيرات إرهابية جديدة .

كما دعت البلدية في بيان لها صدر صباح اليوم السبت جميع أهالي المدينة

للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الأعمال التي لا تفرق بين أبناء مدينة

بنغازي .

يأتي ذلك بعد التفجير الذي استهدف " مسجد سعد بن عبادة " بمنطقة الماجوري

بمدينة بنغازي أمس الجمعة والذي خلف عدد من القتلى والجرحى.



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