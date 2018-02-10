الوطنية للنفط تنفي تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين H2S السام نتيجة الحريق الذي نشب بمصفاة الزاوية أمس الجمعة .





طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال )- نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تم

تداوله من أخبار حول تسرب لغاز كبريتيد الهيدروجين H2S السام نتيجة

الحريق الذي نشب بالعازل الحراري لبرج معالجة البنزين داخل مصفاة الزاوية

النفطية مساء أمس الجمعة .

وقالت المؤسسة في بيان لها صباح اليوم، إن عناصر جهاز الإطفاء التابع

للمؤسسة تمكّنت من السيطرة على الحريق وإخماده فور وصولها إلى مكان

الحادث أمس.

وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين بأن المصفاة ستستمر في توفير

كميات الوقود كما المُعتاد، مؤكدة بأنه لم يطرأ أي نقص في حجم الإمدادات،

لافتة إلى أن برج المعالجة الذي تعرض للاحتراق كان خارج الخدمة مؤقتًا

لاستهدافه بأعمال الصيانة.



... ( وال ) ...