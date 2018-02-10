موقع "جين سكيب" الأميركي : الإنتاج النفطي في ليبيا تجاوز المليون برميل يوميًا في شهر يناير الماضي .





واشنطن 10 فبراير 2018 ( وال )- كشف موقع "جين سكيب" الأميركي لمعلومات

الطاقة أن الإنتاج النفطي في ليبيا تجاوز المليون برميل يوميًا في شهر

يناير الماضي، وهي المرة الأولى التي يحافظ فيها الإنتاج على مستواه في

شهر كامل منذ يوليو العام 2013.

وأفاد الموقع أن الإنتاج في ليبيا وصل إلى 1.083 مليون برميل يوميًا من

الخام، و1.133 مليون برميل من إجمالي السوائل النفطية في يناير الماضي.

وأوضحت بيانات الشركة المعنية بمعلومات الطاقة ومتابعة أسواق النفط

العالمية أن غالبية الحقول النفطية في ليبيا عملت بشكل ثابت نسبيًا في

يناير، دون هبوط حاد في مستويات الإنتاج بسبب أحوال الطقس أو هجمات

مسلحة.

وتحدثت البيانات أيضًا عن ارتفاع الصادرات النفطية إلى مستويات قياسية من

ليبيا خلال الشهر الماضي. وذكر الموقع أن ليبيا تظهر القدرة على الحفاظ

على مستويات إنتاجها فوق مستوى مليون برميل يوميًا، وزيادته بشكل ثابت

أيضًا.

وخلال شهر ديسمبر السابق وصل إنتاج ليبيا من الخام إلى 962 ألف برميل

يوميًا، بحسب ما أوضحت مصادر من داخل منظمة "أوبك".

ومع ارتفاع الإنتاج النفطي بشكل تدريجي خلال العام الماضي، وافقت ليبيا

ونيجيريا على وضع سقف للإنتاج عند 2.8 مليون برميل يوميًا للدولتين،

تماشيًا مع اتفاق منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها، والمستمر حتى نهاية

العام الجاري.



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