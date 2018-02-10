رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بمسؤولي مديريات الأمن في جبل نفوسة .

طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت مع مسؤولي مديريات أمن مدن ومناطق جبل نفوسة " جادو ،غريان ، ككلة ، الحرابة ، يفرن ، نالوت ، غدامس " حيث بحث الاجتماع الوضع الامني في منطقة الجبل .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ان الوفد قدم خلال اللقاء نبذة عن البرامج والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين وما أتخذته مديريات الأمن في جبل نفوسة من إجراءات في هذا الصدد.

وأكد المكتب الاعلامي ان السراج أصدر تعليماته لجهات الإختصاص بتوفير ماعرضته القيادات الأمنية من احتياجات شملت صيانة مقرات مديريات الأمن ومراكز الشرطة وتوفير المركبات التي تحتاجها كل مديرية لتسهيل أداء مهامها.

كما نقل المكتب عن السراج تأكيده بأنه سيتم اعتبار أفراد الشرطة ممن يفقدون حياتهم أثناء تأدية وأجبهم شهداء وأجب.

وطالب السراج خلال هذا اللقاء بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية ووضع آلية للتواصل السريع لتنفيذ أية متطلبات عاجلة قد تحتاجها مديريات الأمن.



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