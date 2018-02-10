السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا : نقف صفا واحدا مع الشعب
الليبي في مكافحة الإرهاب .
السبت ، 10- 02- 2018 - 15:49:00
طرابلس 10 فبراير 2018 ( وال )- أدان السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا
" فرانك بيكر" التفجير الإرهابي الذي استهدف " مسجد سعد بن عبادة " في
منطقة الماجوري ببنغازي أمس الجمعة وخلف قتيلين، وعدد من الجرحى .
وعبَّر " بيكر " ففي تصريحات له اليوم عن إدانته الشديدة للهجمات الوحشية
التي تستهدف المساجد والمدنيين في بنغازي، مؤكداً أن بريطانيا تقف صفاً
واحداً مع الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب بحد تعبيره.
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